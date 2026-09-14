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14.09.2026 09:41:00
Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,59 Prozent
Die Ölpreise legten zum Wochenstart wegen der von Saudi-Arabien abgeschalteten Ölpipeline und der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormuz zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November näherte sich im Frühhandel wieder der Marke von 110 US-Dollar.
Zudem bringt die rasante KI-Entwicklung Sorgen mit sich. Große amerikanische KI-Firmen zeigen sich nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen.
Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank über eine mögliche Leitzinserhöhung. "Wir halten einen solchen Schritt für wahrscheinlich, auch wenn die Notenbanker vonseiten des Weißen Hauses unter Druck gesetzt werden, stillzuhalten", hieß es von Helaba.
rst/moe
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