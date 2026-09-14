Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,59 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Verlusten aufgenommen. Der Leitindex ATX lag rund 30 Minuten nach Sitzungsauftakt 0,59 Prozent tiefer bei 6.864,52 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,58 Prozent auf 3.359,32 Zähler nach. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen größtenteils abwärts. Dabei belasten wieder steigende Ölpreise und neue KI-Bedenken.

Die Ölpreise legten zum Wochenstart wegen der von Saudi-Arabien abgeschalteten Ölpipeline und der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormuz zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November näherte sich im Frühhandel wieder der Marke von 110 US-Dollar.

Zudem bringt die rasante KI-Entwicklung Sorgen mit sich. Große amerikanische KI-Firmen zeigen sich nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen.

Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank über eine mögliche Leitzinserhöhung. "Wir halten einen solchen Schritt für wahrscheinlich, auch wenn die Notenbanker vonseiten des Weißen Hauses unter Druck gesetzt werden, stillzuhalten", hieß es von Helaba.

rst/moe

ISIN AT0000999982