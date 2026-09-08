ATX
|
6 869,31
|
-36,05
|
-0,52 %
|
08.09.2026 09:35:00
Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,6 Prozent
Nachdem die Wiener Börse den Montag mit einem neuen Schlussrekord abgeschlossen hat, ging es zum Start in den Dienstag abwärts. Der Leitindex ATX lag rund 30 Minuten nach Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei 6.862 Punkten. Der breitere ATX Prime gab 0,5 Prozent auf 3.731 Einheiten ab. Auch die wichtigsten Europabörsen tendierten im Verlustbereich.
Spielverderber bleiben die Ölpreise, die sich infolge des Irankriegs der 100-Dollar-Marke annähern. Enttäuschend fielen Deutschlands Exportzahlen aus, die nach fünf Anstiegen in Folge erstmals wieder rückläufig waren.
Der Fokus liegt bereits auf der EZB-Sitzung am Donnerstag. Eine klare Mehrheit an Marktbeobachtern geht von einer Zinserhöhung aus.
An der Spitze des ATX-Segments fand sich nach einer Kurszielerhöhung durch die Erste Group Research die EVN-Aktie, die sich um 1,4 Prozent erhöhte.
moe/ger
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 869,47
|-0,52%