Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,6 Prozent

Nachdem die Wiener Börse den Montag mit einem neuen Schlussrekord abgeschlossen hat, ging es zum Start in den Dienstag abwärts. Der Leitindex ATX lag rund 30 Minuten nach Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei 6.862 Punkten. Der breitere ATX Prime gab 0,5 Prozent auf 3.731 Einheiten ab. Auch die wichtigsten Europabörsen tendierten im Verlustbereich.

Spielverderber bleiben die Ölpreise, die sich infolge des Irankriegs der 100-Dollar-Marke annähern. Enttäuschend fielen Deutschlands Exportzahlen aus, die nach fünf Anstiegen in Folge erstmals wieder rückläufig waren.

Der Fokus liegt bereits auf der EZB-Sitzung am Donnerstag. Eine klare Mehrheit an Marktbeobachtern geht von einer Zinserhöhung aus.

An der Spitze des ATX-Segments fand sich nach einer Kurszielerhöhung durch die Erste Group Research die EVN-Aktie, die sich um 1,4 Prozent erhöhte.

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