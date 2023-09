Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,61 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag schwächer aufgenommen. Bis 9.20 Uhr fiel der heimische Leitindex ATX um 0,61 Prozent auf 3.192,24 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es klare Kursverluste zu beobachten. International lasten vor allem die jüngsten Aussagen von der US-Notenbank auf den Aktienkursen. Die Fed hatte zuletzt eine weitere Anhebung der Leitzinsen im heurigen Jahr angedeutet.

Das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wurde noch nicht ausgerufen, formulierten die Helaba-Analysten. Am Berichtstag stehen nun die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Schweizer Nationalbank an. Von beiden wird eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die Inflation erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage noch sehr mager.

ste/mik

ISIN AT0000999982