Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,82 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Bereits am Freitag waren starke Verluste eingefahren worden, womit die Talfahrt weiterhin anhält. Experten sprachen von einer erhöhten Risikoaversion aufgrund geopolitischer und konjunktureller Faktoren.

Der heimische Leitindex ATX sank kurz nach Handelseröffnung um 0,82 Prozent auf 3.827,78 Zähler. Der marktbreite ATX Prime reduzierte sich um 0,74 Prozent auf 1.921,44 Zähler.

