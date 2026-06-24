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24.06.2026 09:31:00
Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert 0,88 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einer schwächeren Tendenz aufgenommen. Der ATX verlor kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,88 Prozent auf 6.488,01 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend abwärts.
Die Augen der Anleger bleiben vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Micron auf die jüngste Korrektur im Technologiesektor gerichtet. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor. Die Titel von Frequentis werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt.
ste/moe
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