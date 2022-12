Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert ein Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit schwacher Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.036,12 Zählern um 30,72 Punkte oder 1,00 Prozent unter dem Montag-Schluss (3.066,84).

Nach negativen Vorgaben der Übersee-Märkte startete auch das europäische Umfeld mit Kurseinbußen in den Handel. Marktbeobachter verwiesen auf einen überraschenden Strategiewechsel der Bank of Japan. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet.

Unter den Einzelwerten büßten Lenzing 2,4 Prozent ein. Der Spezialfaserkonzern muss seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 spürbar nach unten revidieren, war am Montag bekannt geworden. Hingegen zogen s Immo um 3,4 Prozent auf 12,82 Euro nach oben. Die Immofinanz AG hat von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group Aktien erworben und hält nun 50 Prozent und eine Aktie an der s Immo. Der Kaufpreis belaufe sich auf 19,5 Euro pro Aktie, teilte die Immofinanz am Montagabend mit.

ISIN AT0000999982