Wiener Börse startet tiefer - ATX verliert ein Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngsten Erholungsgewinne am Freitag bereits wieder abgegeben. Ein leichter Anstieg der Ölpreise belastet die europäischen Börsen zum Wochenausklang. Der ATX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,99 Prozent auf 5.863,21 Punkte, womit sich auch auf Wochensicht ein kleines Minus andeutet. Für den ATX Prime ging es um 0,93 Prozent auf 2.902,39 Zähler hinab.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen des US-Präsidenten Trump, die den Schwung aus den Märkten genommen hätten. Trump sagte gegenüber dem Sender Fox News, die USA bräuchten die Straße von Hormuz "überhaupt nicht" offen. Keine greifbaren Ergebnisse gibt es bisher auch aus dem US-Staatsbesuch in China. Stephen Innes von SPI Asset Management zufolge werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA nun wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen.

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