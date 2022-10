Wiener Börse startet tiefer in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet. So sank der ATX in den ersten Handelsminuten um 0,59 Prozent auf 2.739,28 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,50 Prozent auf 1.383,77 Zähler.

Negative Vorgaben kamen vor allem aus den USA, wo am Freitag die Aktienindizes tiefrot geschlossen hatten. Auch in Asien waren die Märkte im Minus, in Japan wurde allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Im Zentrum stehen weiterhin die Zinserwartungen. Vor dem Hintergrund überraschend positiver Konjunkturdaten in der Vorwoche dürfte die Federal Reserve von ihrem Zinspfad nicht abrücken, zumal die Inflation weiterhin sehr hoch sei, schrieben die Experten der Helaba. "Marktteilnehmer spekulieren auf einen Zinsgipfel bei etwa 4,6 Prozent", der im zweiten Quartal des nächsten Jahres erreicht werde.

ISIN AT0000999982