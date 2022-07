Wiener Börse startet tiefer in den Montagshandel

Die Wiener Börse ist am Montag in der Früh mit klaren Abgaben in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.30 Uhr mit minus 1,08 Prozent bei 2871,41 Einheiten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 1,03 Prozent auf 1.453,99 Zähler hinab.

Mehrheitlich negative Vorgaben kamen aus Asien, wo das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten verschärfe, hieß es am Markt. Überdies beginnen heute die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die zehn Tage andauern und weswegen zunächst kein Gas mehr von Russland nach Europa fließt. Es herrscht allerdings die Sorge, dass auch nach den Wartungsarbeiten der Gashahn abgedreht bleibe.

sto/mik

ISIN AT0000999982