Wiener Börse startet tiefer in den Montagshandel

Die Wiener Börse hat am Montag mit Abgaben eröffnet. Schwache Vorgaben kamen aus Übersee - so war es in Asien sowie in den USA zuletzt hinab gegangen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.10 Uhr mit minus 0,67 Prozent bei 2894,93 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,57 Prozent auf 1.463,00 Zähler.

Die Helaba-Analysten sehen heute den US-Immobiliensektor im Fokus. Veröffentlicht wird zum Wochenbeginn der NAHB-Wohnungsmarktindex. Das größte Interesse dürfte allerdings der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zukommen.

"Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten ist dabei wahrscheinlich, wenngleich einige Akteure auf 100 Basispunkte setzen, oder dies zumindest einfordern", schrieben die Helaba-Experten.

sto/ger

ISIN AT0000999982