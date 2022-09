Wiener Börse startet tiefer in den September nach schwachem August

Die Wiener Börse ist am Donnerstag tiefrot in den September gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Abschlag von 1,38 Prozent bei 2.858,87 Punkten. Bereits die Vormonatsbilanz war mit einem Minus von mehr als vier Prozent klar negativ. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es nach negativen Überseebörsenvorgaben in die Verlustzone.

International lasten unverändert die mit der rekordhohen Inflation verbundenen Sorgen auf der Stimmung der Anleger. Investoren erwarten durch die anstehenden Zinserhöhungen wirtschaftsbelastende Auswirkungen. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

Unter den Einzelwerten in Wien standen im Frühhandel die Aktien von Andritz und Palfinger mit Abschlägen von jeweils mehr als vier Prozent unter Verkaufsdruck. Wienerberger bauten ein Minus von 2,2 Prozent. OMV schwächten sich um 2,1 Prozent ab und Erste Group verbilligten sich um 1,3 Prozent.

ISIN AT0000999982