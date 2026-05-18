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18.05.2026 09:33:00

Wiener Börse startet tiefer in die Woche - ATX verliert 0,5 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag tiefer aus dem Wochenende gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte rund 30 Minuten nach dem Handelsstart mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 5.829,64 Punkten. Der ATX Prime sank um knapp 0,5 Prozent auf 2.883,68 Zähler. An den wichtigsten europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild, mit teilweise noch deutlicheren Verlusten. Die Laune an den Märkten wird einmal mehr durch die undurchsichtige Lage am Persischen Golf getrübt.

Die Wiener Börse war in der vergangenen Woche nach zwischenzeitlichen Erholungsversuchen mit Abschlägen aus der Woche gegangen. In der neuen Handelswoche drückt wieder vor allem das Warten auf eine Annäherung im Iran-Konflikt nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in China auf das Geschäft. Trump hat dem Iran mit Konsequenzen gedroht, sollte die Führung nicht rasch handeln. "Für den Iran tickt die Uhr", schrieb er am Sonntag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Israel stellt sich mittlerweile nach Medienberichten angesichts stockender diplomatischer Bemühungen auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. "Unsere Augen sind weit geöffnet in Bezug auf den Iran", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

rst/moe

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