Wiener Börse startet tiefrot - ATX rutscht 3,8 % ab, RBI -18 %

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag im Frühhandel stark unter Abgabedruck geraten. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.371,92 Zählern um 134,22 Punkte oder 3,83 Prozent unter dem Freitag-Schluss (3.506,14). Auch das europäische Umfeld startet mit deutlichen Kurseinbußen in die neue Handelswoche.

Die Kämpfe in der Ukraine setzen sich fort, während der Westen mit weitergehenden Sanktionen reagiert. So setzte die Europäische Union ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Sie umfassen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren.

Zudem beschlossen Deutschland, die USA und andere westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Bankwerte zählten europaweit zu den größten Verlierern. Einen Kurseinbruch von fast 18 Prozent mussten die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) verbuchen. Erste Group rutschten gut neun Prozent ab. Aktien der BAWAG verloren knapp vier Prozent an Wert. An den Börsen Amsterdam bzw. Paris verloren Aktien der Bankkonzerne ING und BNP Paribas jeweils rund sieben Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982