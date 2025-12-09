Wiener Börse startet verhalten - ATX minus 0,03 Prozent

Die Wiener Börse startete am Dienstag mit einem Minus von 0,03 Prozent auf 5.098,00 Punkte ruhig in den neuen Handelstag. Am Montag hatte der ATX im Feiertagshandel mit einem leichten Zuwachs von 0,25 Prozent bei 5.099,68 Punkten geschlossen. Mit einem leichten Minus von 0,08 Prozent auf 2,530,24 Einheiten zeigte sich auch der ATX Prime. Die wichtigsten europäischen Börsen notierten mehrheitlich im Plus.

Der Blick dürfte weiter stark auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Marktseitig wird mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gesetzt, schreiben die Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Bei der Helaba meint man weiters, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Weiters würden keine wichtigen Datenveröffentlichungen anstehen.

ISIN AT0000999982