ATX
|
5 129,53
|
29,85
|
0,59 %
|
09.12.2025 09:22:00
Wiener Börse startet verhalten - ATX minus 0,03 Prozent
Die Wiener Börse startete am Dienstag mit einem Minus von 0,03 Prozent auf 5.098,00 Punkte ruhig in den neuen Handelstag. Am Montag hatte der ATX im Feiertagshandel mit einem leichten Zuwachs von 0,25 Prozent bei 5.099,68 Punkten geschlossen. Mit einem leichten Minus von 0,08 Prozent auf 2,530,24 Einheiten zeigte sich auch der ATX Prime. Die wichtigsten europäischen Börsen notierten mehrheitlich im Plus.
Der Blick dürfte weiter stark auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Marktseitig wird mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gesetzt, schreiben die Analysten der deutschen Landesbank Helaba. Bei der Helaba meint man weiters, dass "das Risiko einer Enttäuschung an den Finanzmärkten mithin erhöht scheint". Weiters würden keine wichtigen Datenveröffentlichungen anstehen.
moe/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 129,53
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.