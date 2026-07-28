Wiener Börse startet verhalten - ATX minus 0,4 Prozent

Die Wiener Börse ist mit Abgaben in den Dienstag gestartet. Der Leitindex ATX verlor knapp eine halbe Stunde nach Handelsstart 0,40 Prozent auf 6.329 Punkte. Der weiter gefasst ATX Prime gab 0,26 Prozent auf 3.123 Zähler nach. Belastet wird der ATX durch schwache Energiewerte und einem massiven Verlust der Aktien des Faserherstellers Lenzing. Die europäischen Börsen hingegen bewegen sich im Gewinnbereich.

International stehen heute in den USA neben dem Richmond-Fed-Index das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf dem Programm, bevor am Mittwoch die US-Notenbank über das weitere geldpolitische Vorgehen zu entscheiden hat.

Nachdem Lenzing gestern bekanntgegeben hat, bis Ende 2027 rund 2.000 Jobs abzubauen, wird das Unternehmen heute zum Start abgestraft. Lenzing gaben bisher 18,2 Prozent ab.

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