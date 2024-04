Wiener Börse startet vor Euroraum-Inflationsdaten mit Abgaben

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit tieferer Tendenz in die Sitzung gestartet. Der ATX gab in den ersten Handelsminuten um 0,44 Prozent auf 3.521,32 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,50 Prozent auf 1.767,24 Zähler.

Schwache Vorgaben lieferten die Aktienmärkte in Fernost und Übersee. Zudem dürften sich die Marktakteure angesichts der am Vormittag anstehenden Inflationsdaten aus der Eurozone zunächst zurückhalten. Preiszahlen aus großen europäischen Ländern ließen darauf schließen, dass sich der disinflationäre Trend fortsetzt, so die Marktbeobachter der Helaba. In Österreich fiel die Inflation im März auf 4,2 Prozent, nach 4,3 Prozent im Februar.

spa/ste

ISIN AT0000999982