Wiener Börse startet weiter erholt - ATX plus 0,3 Prozent

Im Einklang mit dem freundlichen europäischen Börsenumfeld hat sich auch der ATX am Donnerstag zunächst weiter erholt. In den ersten 20 Handelsminuten stieg der österreichische Leitindex um 0,33 Prozent auf 5.906,07 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,32 Prozent auf 2.918,61 Zähler hinauf.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan.

Bei den Einzelwerten kletterten Wienerberger mit plus zwei Prozent auf 23,28 Euro an die ATX-Spitze. Barclays revidierte ihr Kursziel für die Aktien von 30 auf 28 Euro. Die "Overweight"-Empfehlung wurde aber bestätigt.

spa

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