Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag zunächst an die Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Der ATX stieg zum Handelsstart um 1,67 Prozent auf 6.207,63 Punkte. Damit lag der heimische Leitindex über seinem Vortageshoch, wenngleich die Verluste vom Mittwoch immer noch nicht vollständig ausgebügelt sind. Auf Wochensicht deutet sich jedoch eine ausgeglichene Bilanz an.

Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls weitere Zuwächse, hier setzten insbesondere Rohstoff- und Technologiewerte ihre Erholung fort. Etwas Rückenwind kam von der fortgesetzten Erholung in Asien. Aus den USA gab es dagegen feiertagsbedingt keine Impulse. Auch mangels wichtiger Konjunkturdaten dürfte sich das Handelsgeschehen zunächst ruhig gestalten.

spa/rst

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