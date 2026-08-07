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07.08.2026 09:11:00
Wiener Börse startet wenig bewegt
Nach der jüngsten Rekordserie haben die Anleger am österreichischen Aktienmarkt am Freitag den Fuß vom Gas genommen. Der ATX pendelte in den ersten Handelsminuten um die Vortageslinie und trat zuletzt bei 6.743,17 Punkten auf der Stelle. Für den ATX Prime ging es um 0,03 Prozent auf 3.320,26 Zähler hinab. Auch das europäische Umfeld tendierte richtungslos.
Mit Blick auf den Nahen Osten sind die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz weiterhin ungewiss, wodurch auch die Ölpreise wieder leichten Auftrieb bekamen. Zudem steht am Nachmittag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der die Zinserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed und somit auch das allgemeine Marktgeschehen stark beeinflussen kann.
spa/rst
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.