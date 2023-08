Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX gewinnt 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch zum Auftakt wenig bewegt präsentiert. Nach einer Viertelstunde im Handel stand der heimische Leitindex ATX bei 3.142,56 Punkten leichte 0,13 Prozent höher. Der marktbreitere ATX Prime gewann 0,11 Prozent auf 1.592,01 Zähler.

Den deutlichsten Zuwachs gab es bei den Aktien von UBM, die sich um 3,8 Prozent verteuerten. Allerdings hatten die Titel des Immobilienentwicklers am Vortag nach einer Verlustwarnung fast zehn Prozent an Wert verloren.

"Am Aktienmarkt haben Zinssorgen und Konjunkturängste nicht weiter zugenommen und die Notierungen haben sich wieder erholt", kommentieren in der Früh die Analysten der Helaba. Die Anleger dürften ihr Augenmerk bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen im Jackson Hole in den USA richten.

Datenseitig könnten mehrere Einkaufsmanagerindizes für Europa und Deutschland für Impulse sorgen. "Aufgrund des bereits sehr niedrigen Niveaus des Einkaufsmanagerindexes im Verarbeitenden Gewerbe sollte eine leichte Stimmungsaufhellung in diesem Sektor nicht ausgeschlossen werden", so die Helaba. Die zuletzt noch positiven Stimmungswerte aus dem Dienstleistungssektor könnten dagegen absinken.

spo/ste

ISIN AT0000999982