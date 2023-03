Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX minus 0,06 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch wenig verändert aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gab bis etwa 9.20 Uhr um sehr magere 0,06 Prozent auf 3.358,31 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminuten Kursverluste zu beobachten. An den Finanzmärkten üben sich die Marktteilnehmer nach Einschätzung der Helaba-Analysten im Vorfeld der morgigen EZB-Entscheidung in Zurückhaltung.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen die Vienna Insurance Group (VIG) und die Post ins Blickfeld. Die VIG-Papiere legten leicht um 0,2 Prozent zu und die Post-Titel fielen um ein Prozent.

ste/fpr

ISIN AT0000999982