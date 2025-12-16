ATX
Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX minus 0,07 Prozent
Die Anleger am Wiener Aktienmarkt haben sich am Dienstag vor wichtigen US-Daten zunächst zurückgehalten. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,07 Prozent auf 5.168 Punkte. Für den ATX Prime ging es 0,09 Prozent auf 2.567 Zähler hinab. Auch das europäische Umfeld eröffnete nach negativen Überseevorgaben mit moderaten Abgaben.
Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für November auf dem Programm, der wegen des US-Shutdowns mit Verspätung veröffentlicht wird. Zusätzlich werden die Beschäftigungszahlen für den Oktober mitveröffentlicht. "Allgemein wird von einem kleinen Beschäftigungsplus ausgegangen, obwohl der ADP-Report ein kleines Minus mit sich gebracht hatte. In diesem Fall werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wohl nicht weiter angeheizt", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
