Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX plus 0,04 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Verschnaufpause vom Vortag nur verhalten eröffnet. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um geringe 0,04 Prozent auf 5.052 Punkte, womit das junge Rekordhoch weiter in Reichweite bleibt. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.513 Zähler.

Das europäische Umfeld startete mit deutlicheren Gewinnen. Rückenwind gaben dort gute US-Vorgaben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert.

In Wien warteten auf Unternehmensebene der Verbund und Zumtobel mit guten Nachrichten auf. Der Energieversorger überzeugte mit einer Sonderdividende, die Papiere legten um 0,4 Prozent zu. Die Titel des Leuchtenherstellers stiegen nach Zahlen um 2,9 Prozent.

