ATX

5 092,23
42,06
0,83 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
04.12.2025 09:10:00

Wiener Börse startet wenig bewegt - ATX plus 0,04 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Verschnaufpause vom Vortag nur verhalten eröffnet. Der ATX stieg in den ersten Handelsminuten um geringe 0,04 Prozent auf 5.052 Punkte, womit das junge Rekordhoch weiter in Reichweite bleibt. Der ATX Prime gewann 0,07 Prozent auf 2.513 Zähler.

Das europäische Umfeld startete mit deutlicheren Gewinnen. Rückenwind gaben dort gute US-Vorgaben. Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert.

In Wien warteten auf Unternehmensebene der Verbund und Zumtobel mit guten Nachrichten auf. Der Energieversorger überzeugte mit einer Sonderdividende, die Papiere legten um 0,4 Prozent zu. Die Titel des Leuchtenherstellers stiegen nach Zahlen um 2,9 Prozent.

spa/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 092,23 0,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen