Wiener Börse startet wenig bewegt in den Handel

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit geringen Kursveränderungen eröffnet. Der ATX gab gegen 9.15 Uhr um 0,03 Prozent auf 3.446,06 Einheiten nach. Für den ATX Prime ging es indes um geringe 0,05 Prozent auf 1.733,48 Punkte hinauf.

Positive Vorgaben von den Börsen aus Übersee - an der Wall Street wurden am Vortag neue Rekorde aufgestellt - konnten nicht beflügeln. Die Blicke richten sich vor der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung in den USA auf Wachstumsdaten aus der Eurozone und Zahlen zum Verbrauchervertrauen.

sto/ger

ISIN AT0000999982