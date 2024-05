Wiener Börse startet wenig bewegt in den Handel

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag wenig verändert aufgenommen. Der ATX verzeichnete gegen 9.25 Uhr marginale Abgaben von 0,05 Prozent auf 3.684,85 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,02 Prozent hinab.

Im heutigen Tageskommentar der Helaba hoben die Experten die europäische Geldpolitik hervor. Nachdem bereits die Schweizerische Nationalbank und die Schwedische Reichsbank geldpolitische Schritte ergriffen haben, seien auch für die Europäische Zentralbank und für die Bank of England die "Weichen für eine Lockerung gestellt". Die EZB dürfte dabei im Juni Vorreiter unter den Großen sein.

Die Fed habe es indes nicht eilig. "Vor allem die Servicepreise waren in den USA jüngst Anlass zur Sorge. Ohne den Bereich Wohnen stieg die Teuerung in den letzten Monaten und lag im März bei einer Jahresrate von plus 4,8 Prozent", hoben die Analysten der Helaba hervor. Vor diesem Hintergrund dürften diese Woche anstehende US-Preisdaten im Fokus stehen.

