Die Wiener Börse hat am Mittwoch die Sitzung knapp im Plus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich in den ersten Handelsminuten um knappe 0,09 Prozent auf 6.527,32 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es im Frühgeschäft eine gut behauptete Tendenz zu sehen.

Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist aber getrübt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um Nvidia. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich Erste Group zur FACC-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Aktie des Luftfahrtzulieferers leicht von 19,5 auf 20,5 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" bestätigt.

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