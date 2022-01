Wiener Börse startet wenig verändert - ATX minus 0,08 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel wenig verändert aufgenommen. Der ATX gab bis etwa 9.15 Uhr um magere 0,08 Prozent auf 3.976,79 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gab es in den ersten Handelsminute eine freundliche Tendenz zu sehen. Die Überseebörsenvorgaben fielen hingegen gemischt aus.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien gaben die OMV-Papiere um 1,2 Prozent nach. Im Finanzbereich legten Erste Group um 0,4 Prozent zu, Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um ein Prozent. voestalpine stärkten sich um 1,1 Prozent.

ISIN AT0000999982