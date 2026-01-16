Wiener Börse startet wenig verändert - ATX mit einem Minus von 0,1%

Der ATX ist am Freitag mit Abgaben in den Wochenausklang gestartet. Kurz nach Handelsbeginn notierte der heimische Leitindex bei 5.468 Punkten leicht unter dem Vortagesniveau. Der ATX Prime zeigte sich nicht bewegt und verharrte bei 2.716 Zählern. Damit zeigte sich an der Wiener Börse ein ähnliches Bild wie im europäischen Umfeld.

Die Bundesregierung stellt heute in Wien ihr Milliardenpaket für die heimische Industrie vor. Zur Stärkung des Standorts Österreich soll der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket unter die Arme gegriffen werden. Kern der Strategie sind neben einem staatlich subventionierten Industriestrompreis auch Investitionen in neun Schlüsseltechnologien.

rst/lof

ISIN AT0000999982