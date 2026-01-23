ATX
Wiener Börse startet wenig verändert - ATX mit minus 0,02 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handelstag am Freitag nach Rekordwerten am Vortag wenig verändert begonnen. Kurz nach Sitzungsauftakt notierte der Leitindex ATX 0,02 Prozent leichter bei 5.543 Punkten. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mehrheitlich leicht im Minus.
Nach der Rücknahme der angedrohten US-Zölle im Grönland-Streit und positiven Signalen aus den Ukraine-Gesprächen hatten die Anleger am Donnerstag bei heimischen Aktien kräftig zugegriffen. Der ATX übersprang dabei erstmals die Hürde von 5.500 Punkten. Dabei wurde die schwache erste Wochenhälfte ausgebügelt. Trotzdem bleiben die geopolitischen Themen wohl präsent. Im Vormittagsverlauf stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone auf dem Programm. Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern (ZEW, sentix) haben sich laut Helaba-Analysten verbessert und deuten auf eine zunehmende Zuversicht an den Märkten hin.
ISIN AT0000999982
