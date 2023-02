Wiener Börse startet wenig verändert in den Dienstagshandel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit wenig Schwung in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann geringe 0,03 Prozent auf 3.357,63 Einheiten. Der ATX Prime fiel um 0,04 Prozent auf 1.686,83 Zähler. Auch am Dienstag dürften Anleger angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Federal Reserve diese Woche keine größeren Engagements eingehen.

Bevor die beiden Zinsentscheidungen am Mittwoch und am Donnerstag gefällt werden, dürften sich die Blicke am Dienstag zunächst unter anderem auf Viertquartalszahlen 2022 zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraums richten. Am Nachmittag stehen in den USA dann der Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Jänner und der Arbeitskostenindex für das letzte Vierteljahr des vorherigen Jahrs im Fokus. Bei letzterem sei laut der Helaba mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Auch das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen für Jänner wird publiziert.

"Die Volatilität zieht vor den Zentralbankentscheidungen wieder an und verdeutlicht die gestiegene Unsicherheit am Markt", schrieb der IG-Marktexperten Salah-Eddine Bouhmidi. Obwohl Marktteilnehmer von steigenden Zinsen ausgehen erwarte er keine Überraschung seitens der Fed oder EZB. "Allerdings sind Anleger von der Jahresanfangs-Euphorie angesteckt worden und fürchten Aussagen über eine Fortsetzung der aggressiven restriktiven Geldpolitik der Notenbanker."

