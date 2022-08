Wiener Börse startet wenig verändert in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Montag wenig bewegt in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 3.030,51 Zählern. Der ATX Prime steigerte sich um 0,10 Prozent auf 1.530,07 Einheiten.

Im Fokus standen in der Früh die Quartalszahlen der Erste Group. Zinserhöhungen und eine steigende Nachfrage nach Krediten brachten dem heimischen Geldhaus im ersten Halbjahr 2022 höhere Zins- und Provisionsüberschüsse sowie mehr Gewinn ein. Unter dem Strich erwirtschaftete die Bank 1,14 Mrd. Euro, nach 918 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die Aktien konnten von den Zahlen zunächst profitieren und gaben in der Früh um 0,1 Prozent nach.

sto/mik

ISIN AT0000999982