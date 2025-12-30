ATX
|
5 286,52
|
38,56
|
0,73 %
|
30.12.2025 09:24:00
Wiener Börse startet zum Jahresultimo mit Rekordhoch
Die Wiener Börse hat am Dienstag ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Der ATX notierte rund 20 Minuten nach Handelsbeginn 0,54 Prozent fester bei 5.276 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,50 Prozent auf 2.620 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich im frühen Handel hingegen wenig bewegt.
Am heutigen letzten Handelstag des Jahres findet in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung bis 14.15 Uhr statt. Der ATX steuert dabei auf eine herausragende Jahresbilanz zu: Mit einem Plus von aktuell gut 44 Prozent würde der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 sowie den viertbesten seiner Geschichte verbuchen. Auch international muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen.
ISIN AT0000999982
