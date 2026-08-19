Wiener Börse vorbörslich leicht im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel starten. Bankenindikationen sehen den Leitindex ATX knapp vor Handelsbeginn mit einem Minus von 0,3 Prozent. Auch an anderen europäischen Börsen werden kleine Abschläge erwartet. Im Fokus könnten nach Meldung von Quartalszahlen die Aktien von FACC und dem Flughafen Wien stehen.

Der Flughafen Wien hat für das erste Halbjahr einen Anstieg des Gewinns von 0,7 Prozent auf 123,2 Mio. Euro gemeldet. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft angegeben, das den Passagierrückgang am Standort Wien ausgeglichen habe. Der Umsatz stagnierte hingegen mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 529,3 Mio. Euro. Die Jahresprognose wurde leicht angehoben.

Der Luftfahrtzulieferer FACC erhält Rückenwind vom anhaltenden Luftfahrtboom. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz um 8,6 Prozent auf 526 Mio. Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) um 38 Prozent auf 25,3 Mio. Euro zulegte.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,89 Prozent schwächer bei 6.642,38 Punkten geschlossen. Massiv unter Druck kamen AT&S und büßten gut 14 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group +3,17% 71,50 Euro OMV +2,19% 67,55 Euro EVN +2,15% 28,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AT&S -14,17% 149,00 Euro Pierer Mobility -9,38% 31,90 Euro FACC -3,46% 16,76 Euro

mik

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