Wiener Börse (Vormittag) - ATX gibt um 0,09 Prozent nach

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag mit leichten Abgaben notiert. Der ATX gab um 9.50 Uhr um 0,09 Prozent auf 3.493,05 Einheiten nach. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,08 Prozent auf 1.754,51 Zähler hinab. In der Früh veröffentlichte Daten zum Konsumklima in Deutschland setzten kaum Impulse. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich die Verbraucherstimmung zuletzt erneut aufgehellt.

Im weiteren Verlauf rücken nun vor allem US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter ins Blickfeld. Diese hätten im Vormonat mit einem Rückgang in Höhe von 6,2 Prozent enttäuscht, schrieben die Experten der Helaba. Die Indikation für die Durable Goods Orders für den Monat Februar sei aber positiv, denn Boeing melde mehr Bestellungen als im Jänner.

Mit Blick auf die Einzelwerte standen die Aktien der BAWAG im Blick. Morgan Stanley hat laut Medienberichten die Bewertung für die Titel des heimischen Geldhauses mit "Overweight" wieder aufgenommen. Das Kursziel liege bei 79 Euro. Die Anteilsscheine legten um 1,5 Prozent auf 58,85 Euro zu.

Unter den weiteren Gewinnern steigerten sich indes UBM und Strabag SE Aktienvariante um je 1,6 Prozent. Rosenbauer verbuchten Zuwächse von 0,7 Prozent. Schoeller Bleckmann verteuerten sich ebenso wie OMV um jeweils 0,3 Prozent.

Bei den Papieren von Pierer Mobility gab es indes Verluste von 2,4 Prozent zu sehen. Verbund sackten unter den Versorgern um 1,5 Prozent ins Minus ab. Semperit und Mayr-Melnhof verzeichneten Abgaben von je 1,4 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982