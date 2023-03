Wiener Börse (Vormittag) - ATX weitet Verluste auf 2,6 Prozent aus

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag die Verluste merklich ausgeweitet. Der ATX rutschte bis 10.40 Uhr um 2,63 Prozent ab auf 3.289,13 Punkte. Nach der Erholungsbewegung am Vortag setzte sich der Abwärtssog beim heimischen Leitindex nach einem tiefroten Wochenstart wieder fort. In die Tiefe gedrückt wurde der ATX am Berichtstag von der erneuten Kursschwäche der schwergewichteten Banken. Europaweit standen die Banken im Verlauf stark unter Druck.

Die Titel der Bawag rutschten in Wien um 4,5 Prozent ab und die Aktionäre der Erste Group mussten Verluste in Höhe von satten 3,7 Prozent verbuchen. Bei der Raiffeisen Bank International gab es eine Abschlag in Höhe von 3,3 Prozent zu sehen. Für Nervosität im Bankensektor sorgte international zuletzt der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in der vergangenen Woche. In den USA war es damit am vergangenen Freitag zum größten US-Bankenkollaps seit der Finanzkrise 2008 gekommen.

Nun gab es am Berichtstag eine weitere Hiobsbotschaft aus der Schweiz. Die unter Druck stehende Credit Suisse kann nicht auf weitere Hilfe des Großaktionärs Saudi National Bank bauen. Für die Aktien ging es nach dementsprechenden Aussagen eines Vertreters der Bank in einem Interview mit "Bloomberg TV" massiv abwärts.

An den Finanzmärkten üben sich die Marktteilnehmer zudem nach Einschätzung der Helaba-Analysten nun im Vorfeld der morgigen EZB-Entscheidung in Zurückhaltung. Von ihrem Vorhaben, den Leitzins in der Eurozone um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen, werde sich die Notenbanken trotz der jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor wohl nicht abbringen lassen, prognostizierte ein Experte.

Merklich tiefer standen im Frühhandel auch Ölwerte. Die Titel der OMV gaben 2,5 Prozent nach. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann rutschten um 3,6 Prozent ab. Unter den weiteren Schwergewichten büßten voestalpine 2,8 Prozent ein und Verbund-Anteilsscheine um 2,2 Prozent.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen zudem die Vienna Insurance Group (VIG) und die Post ins Blickfeld. Die VIG-Papiere ermäßigten sich in einem schwachen Umfeld um 1,8 Prozent. Der Versicherungskonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 laut vorläufigen Zahlen höhere Prämien erzielt und mehr Gewinn gemacht. Die verrechneten Prämien stiegen um 14,1 Prozent auf 12,6 Mrd. Euro an und nach Steuern blieb um rund ein Viertel mehr Überschuss (465,9 Mio. Euro) übrig. Die Ergebniszahlen wurden von den Analysten der Erste Group als wie erwartet bewertet.

Die Post-Titel verbilligten sich um 1,9 Prozent. Die Post fuhr im Jahr 2022 beim Betriebsergebnis ein Minus von acht Prozent auf 188,4 Mio. Euro ein, das insbesondere dem Paketbereich geschuldet ist, der 2021 coronabedingt einen Höhenflug hatte. Beim Umsatz blieb der teilstaatliche Konzern auf dem Niveau von 2021. Hier wurden die operativen Ergebnisse von der Erste Group als einen Hauch besser als prognostiziert eingestuft.

