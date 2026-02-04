ATX

5 637,04
-111,02
-1,93 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
04.02.2026 13:03:00

Wiener Börse zu Mittag knapp im Minus, OMV nach Zahlen gesucht

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch zu Mittag knapp behauptet gezeigt. Der ATX hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,36 Prozent bei 5.712,56 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,23 Prozent auf 2.835,90 Zähler. An den meisten anderen Börsen in Europa ging es etwas nach oben. Die Stabilisierung der Edelmetallpreise nach ihrem jüngsten Einbruch beruhigte auch die Aktienbörsen.

Gut gesucht waren nach der Meldung von Ergebnissen die Aktien der OMV und legten 2,8 Prozent zu. Der Energie- und Chemiekonzern hat im Geschäftsjahr 2025 ein operatives Ergebnis (CCS vor Sondereffekten) von 4,6 Mrd. Euro erzielt, um 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Überschuss von 1,9 Mrd. Euro, ein Rückgang um 7 Prozent. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung von einem befriedigendem Ergebnis in einem herausforderndem Umfeld. Insgesamt seien die Zahlen damit im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Stark gesucht waren im ATX auch AT&S und Lenzing und legten 5,4 bzw. 4,5 Prozent zu. Die größten ATX-Verlierer waren die Bankwerte BAWAG und Erste Group mit Abschlägen von 2,2 bzw. 1,6 Prozent.

Abseits des ATX legten die auch in Zürich notierten Aktien von ams-Osram 4,5 Prozent zu. Der österreichisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller hat am Vorabend den Verkauf eines Teilbereichs seines Sensorgeschäfts zum Schuldenabbau angekündigt. Konkret geht es um das "nichtoptische Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäft", das für 570 Mio. Euro an Infineon gehen soll. Die Erste-Analysten werten den Verkauf und insbesondere die Konzentration auf das Kerngeschäft positiv.

Die am Vormittag gemeldeten Inflationsdaten aus der Eurozone wirkten sich nicht merklich im Aktienhandel aus. Impulse könnten jetzt noch die am Nachmittag anstehenden USA-Daten liefern. Erwartet werden der ISM-Stimmungsindikator für den US-Dienstleistungssektor sowie ADP-Arbeitsmarktdaten. Von den ADP-Zahlen erhoffen Börsianer Hinweise auf den kommenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Mit Spannung erwartet werden dann die Quartalszahlen des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach US-Börsenschluss.

mik/moe

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 637,04 -1,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen