ATX
|
5 247,74
|
0,53
|
0,01 %
|
29.12.2025 12:51:00
Wiener Börse zu Mittag leicht im Minus
Die Meldungslage war vor Sylvester dünn. Einige institutionelle Investoren haben ihre Bücher für heuer bereits weitgehend geschlossen. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den führenden europäischen Börsen.
Unternehmensseitig ist es sehr ruhig, außerdem gibt es heute keine international nennenswerten Konjunkturdaten. Einzig die Friedensgespräche zum Ukrainekrieg zogen Anlegerinteresse auf sich. Am Wochenende war ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Trotzdem büßten sämtliche Rüstungswerte an den europäischen Börsen ein.
Die Schwergewichte im ATX tendierten uneinheitlich. Die Aktien der Raiffeisen Bank International verbuchten bis Mittag ein leichtes Minus von 0,05 Prozent. BAWAG hingegen lagen bei 0,2 Prozent im Plus. OMV waren mit 0,6 und Wienerberger mit 0,9 Prozent im Plus.
Ganz oben am Kurszettel fand man den Hightech-Anbieter Frequentis mit plus 3,2 Prozent, am unteren Ende die KTM-Mutter Pierer Mobility mit minus 4,6 Prozent.
moe/ger
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 247,16
|0,00%
