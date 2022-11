Wiener Börse zum Start gut ein Prozent im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn einen Aufschlag von 1,1 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden vorbörslich Gewinne erwartet. Für gute Stimmung an den Märkten sorgten die glimpflicher als befürchtet ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag.

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,7 Prozent gestiegen, und damit weniger stark als von Analysten erwartet. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. "Fed-Vertreter halten es zwar für verfrüht, von einer Zinspause zu sprechen, die Zinserhöhungsschritte könnten zukünftig aber kleiner werden", schreiben die Analysten der Helaba.

Gut kommt an den Börsen auch an, dass die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas lockerte. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert.

Für Nachrichten sorgte am Freitag auch weiter die Berichtssaison. Die Post AG hat für die ersten neun Monate einen Rückgang im operativen Ergebnis gemeldet und ihren Ausblick bestätigt. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Reaktion von leicht besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und erwarten eine leicht positive Kursreaktion.

Wichtige Daten aus der Eurozone werden am Vormittag nicht erwartet. Impulse könnte aber noch der am Nachmittag anstehende Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan bringen. Die Verbraucherstimmung dürfte sich mit dem jüngsten Inflationsrückgang zwar etwas weiter von ihrem Jahrzehnte-Tief erholt haben, aber immer noch sehr niedrig sein, erwarten die Helaba-Analysten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,05 Prozent höher bei 3.178,12 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren Immofinanz und legten 6,8 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch an den Versorgern EVN (plus 4,3 Prozent) und Verbund (plus 5,1 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Immofinanz +6,79% 13,21 Euro Warimpex +6,32% 0,74 Euro AT&S +5,83% 36,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -2,60% 67,40 Euro OMV -2,07% 48,16 Euro Rosenbauer -1,77% 33,30 Euro

