Wiener Büroimmobilien waren 2025 gut nachgefragt

Trotz der durchwachsenen Wirtschaftslage sind Büroimmobilien in Wien gefragt. 2025 wurden am Wiener Büromarkt rund 230.000 Quadratmeter vermietet und damit 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie EHL Immobilien am Donnerstag mitteilte. Die Nachfrage kam aus verschiedenen Branchen, wobei vor allem der (halb-)öffentliche Sektor an Büroflächen interessiert war. Die Nachfrage zeigt sich laut dem Immobiliendienstleister auch zu Jahresbeginn 2026 weiterhin stabil.

Die Leerstandsrate am Wiener Büromarkt ist heuer zu Jahresbeginn weiter leicht gestiegen und liegt laut EHL aktuell bei rund 3,8 Prozent. Grund seien die hohen Fertigstellungsquoten der vergangenen zwei Jahre. Für das laufende Jahr erwartet der Immobiliendienstleister, dass nur noch rund 65.800 Quadratmeter an neuer Bürofläche hinzukommen werden, nach 132.000 Quadratmetern im Vorjahr.

sag/tpo