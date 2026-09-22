Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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22.09.2026 19:23:50
Wiener Landesgericht spricht RBI Milliarden-Schadenersatz im Russland-Streit zu
Die Raiffeisenbank International klagte die russische Gesellschaft Rasperia auf 3,15 MilliardenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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