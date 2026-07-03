Wiener Leitindex ATX legte Rekordhalbjahr hin

Der österreichische Leitindex ATX hat an der Wiener Börse ein Rekordhalbjahr hingelegt. Dazu geführt hat unter anderem die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran im Juni. Die Aktienumsätze beliefen sich per 30. Juni auf 53,39 Mrd. Euro, das sei das stärkste Halbjahr seit 2008, gab die Wiener Börse am Freitag bekannt. Der ATX inklusive Dividenden notierte per Ende Juni auf Rekordhoch und legte seit Jahresbeginn um fast ein Viertel (24,86 Prozent) zu.

Das aktuelle Allzeithoch erreichte der ATX inklusive Dividenden am 22. Juni mit 16.547,21 Punkten. Der ATX ohne Dividenden notierte bei 6.594,82 Punkten.

"Die neuen Höchststände des österreichischen Aktienmarktes zeigen, dass diese Investmentstory auch in einem volatilen Umfeld trägt. Eine ähnliche Dynamik braucht es nun bei Anreizen für die private Vorsorge. Österreich gerät hier im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zunehmend ins Hintertreffen", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, laut einer Aussendung.

Drei neue Listings im Halbjahr

In den ersten sechs Monaten 2026 bekam der Wiener Börsenplatz auch Zuwachs: Mit der Emerald Horizon AG im standard market, der FIT GROUP AG im direct market plus und der K2G Holding AG im direct market verzeichnete die Börse drei neue Listings. Die Marktkapitalisierung aller an der Wiener Börse notierten inländischen Aktien betrug per 30. Juni 209,86 Mrd. Euro.

kan/kre

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