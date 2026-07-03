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03.07.2026 11:21:00
Wiener Leitindex ATX legte Rekordhalbjahr hin
Das aktuelle Allzeithoch erreichte der ATX inklusive Dividenden am 22. Juni mit 16.547,21 Punkten. Der ATX ohne Dividenden notierte bei 6.594,82 Punkten.
"Die neuen Höchststände des österreichischen Aktienmarktes zeigen, dass diese Investmentstory auch in einem volatilen Umfeld trägt. Eine ähnliche Dynamik braucht es nun bei Anreizen für die private Vorsorge. Österreich gerät hier im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zunehmend ins Hintertreffen", sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, laut einer Aussendung.
Drei neue Listings im Halbjahr
In den ersten sechs Monaten 2026 bekam der Wiener Börsenplatz auch Zuwachs: Mit der Emerald Horizon AG im standard market, der FIT GROUP AG im direct market plus und der K2G Holding AG im direct market verzeichnete die Börse drei neue Listings. Die Marktkapitalisierung aller an der Wiener Börse notierten inländischen Aktien betrug per 30. Juni 209,86 Mrd. Euro.
kan/kre
WEB http://www.wienerborse.at
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