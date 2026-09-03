Wiener Privatbank Aktie

Wiener Privatbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301

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Wachsendes Kreditgeschäft 03.09.2026 10:53:00

Wiener Privatbank-Aktie: Halbjahresverlust leicht verringert

Wiener Privatbank-Aktie: Halbjahresverlust leicht verringert

Die Wiener Privatbank hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Verlust leicht verringert.

Wie die Wiener Privatbank am Donnerstag mitteilte, betrug das Ergebnis vor Steuern minus 0,75 Mio. Euro, nach minus 0,78 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Als Treiber für die operative Entwicklung nannte die Bank das wachsende Kreditgeschäft, den Anstieg des Provisionsüberschusses sowie eine spürbare Erholung im Immobiliengeschäft.

Der Provisionsüberschuss erhöhte sich im Jahresvergleich um 21,5 Prozent auf 3,84 Mio. Euro, während die Kundenforderungen seit Jahresende 2025 um rund 34 Prozent auf 56,73 Mio. Euro stiegen. Der Nettobeitrag aus dem Immobilienhandel verdreifachte sich auf 1,81 Mio. Euro. Für die zweite Jahreshälfte erwarte das Institut eine weitere Verbesserung der Ertragslage. Die harte Kernkapitalquote lag per Ende Juni bei 23,72 Prozent.

ivn/tpo

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Bildquelle: Wiener Privatbank

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