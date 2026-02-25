Wiener Privatbank Aktie
WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301
|Vorstandsmitglieder
|
25.02.2026 16:31:00
Wiener Privatbank-Aktie stabil: Abgang im Vorstand - neues Mitglied gefunden
Das Gremium der Wiener Privatbank ist damit per 1. März dreiköpfig. Per Ende Mai zieht sich aber Stefan Selden vorzeitig von seinem Vorstandsmandat zurück. Eine Nachfolgeregelung will die Bank laut einer Aussendung vom Mittwoch in den kommenden Wochen treffen. Vorstand Eduard Berger bleibe und stelle Kontinuität sicher.
Die Wiener Privatbank-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise unbewegt bei 10,40 Euro.
phs/bel
APA
Bildquelle: Wiener Privatbank
Nachrichten zu Wiener Privatbank SE
Analysen zu Wiener Privatbank SE
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Wiener Privatbank SE
|10,40
|0,00%
