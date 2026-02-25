Wiener Privatbank Aktie

Wiener Privatbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74130 / ISIN: AT0000741301

Vorstandsmitglieder 25.02.2026 16:31:00

Wiener Privatbank-Aktie stabil: Abgang im Vorstand - neues Mitglied gefunden

Die Wiener Privatbank hat mit Michael Munterl, aktuell befristet bis Ende 2028, ein neues Vorstandsmitglied.

Das Gremium der Wiener Privatbank ist damit per 1. März dreiköpfig. Per Ende Mai zieht sich aber Stefan Selden vorzeitig von seinem Vorstandsmandat zurück. Eine Nachfolgeregelung will die Bank laut einer Aussendung vom Mittwoch in den kommenden Wochen treffen. Vorstand Eduard Berger bleibe und stelle Kontinuität sicher.

Die Wiener Privatbank-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise unbewegt bei 10,40 Euro.

phs/bel

APA

