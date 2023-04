Wiener Städtische verzeichnete 2022 Gewinn- und Prämienzuwachs

Die Wiener Städtische Versicherung ist trotz hoher Inflation und Verwerfungen an den Kapitalmärkten gut durch das Jahr 2022 gekommen. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn vor Steuern (EGT) von 220 Mio. Euro, das entspricht zum Vorjahr einem Plus von gut 14 Prozent. Gewachsen sei man vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen sowie bei den Krankenversicherungen, berichtete Generaldirektor Ralph Müller am Mittwoch vor Journalistinnen und Journalisten.

Die Prämieneinnahmen stiegen im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Davon entfielen 1,6 Mrd. Euro auf die Schaden- und Unfallsparte (+5,9 Prozent), bei der Gesundheitsvorsorge verzeichnete die Wiener Städtische ein Wachstum von 2,2 Prozent auf 457,7 Mio. Euro. Das Volumen bei der Lebensversicherung betrug 1,1 Mrd. Euro, nach einem marginalen Plus von 0,3 Prozent.

Für die Konsumentinnen und Konsumenten passe man die Prämien schrittweise an die Inflation an, erklärte Müller. "Damit ist aber auch auf der Kundenseite sichergestellt, dass der Versicherungsschutz adäquat mitangepasst wird und es zu keiner Unterversicherung kommt." Denn auf der anderen Seite seien die Kosten stark gestiegen, was sich vor allem in der Unfallsparte, aber auch deutlich im Bereich der Gesundheitsversicherungen und bei den Haushaltsversicherungen niederschlage.

Mit Blick auf die Prämienangleichungen sprach Müller von rollierenden Erhöhungen, da die Indexanpassungen der Inflationsentwicklung in der Regel nachhinken würden. Momentan gehe man aufgrund schneller steigender Kosten etwas in Vorlage, mittelfristig seien aber Nachholeffekte zu erwarten. Für heuer müssten die Kundinnen und Kunden im Schnitt mit Erhöhungen von gut 6 bis 7 Prozent rechnen. Müller verwies in diesem Kontext auf steigende Zinsen, die für die Konsumenten gleichermaßen Chancen liefern würden, etwa bei der Zukunftsvorsorge.

Die Frage, ob man vor dem Hintergrund der Zinswende schon eine deutlich steigende Zahl an Verträgen verzeichne, verneinte Müller, gleichzeitig gebe es aber auch "keine große Welle an Stornierungen". Erbaulich sei ein beobachtbarer Aufwind bei der klassischen Lebensversicherung, bei der man die Verzinsung zuletzt leicht nach oben geschraubt habe. Im Neugeschäft liege der Anteil gegenüber fondsgebundenen und geförderten Lebensversicherungen bereits bei 35 bis 40 Prozent.

Generell erhofft sich der Wiener-Städtische-Chef in Zukunft Wachstum bei der privaten Altersvorsorge. So sei das staatliche System zwar weiter leistungsfähig. Nur auf diese Achse zu bauen, halte er angesichts des demographischen Wandels aber nicht für "ratsam oder gesund". "Deswegen ist es aus unserer Sicht absolut wichtig, hier Akzente zu setzen und das System auf mehrere Säulen aufzustellen." Wenn es leistbar sei, erachte er die private Zusatzvorsorge für sinnvoll, so Müller, der aber einräumte, dass die Sparte aufgrund der Nullzinspolitik der vergangenen Jahre nicht gerade attraktiv gewesen sei. Dennoch sei es wichtig, private Kapitalstöcke aufzubauen.

Deutliche Auswirkungen auf das Geschäft sieht Müller durch die Klimaerwärmung und damit einhergehende Wetterkapriolen. Zwischen 2010 und 2022 habe sich dadurch eine Schadenssumme von 1,1 Mrd. Euro angehäuft. "Als Versicherer sehen wir, dass Unwetter tendenziell häufiger werden, dass sie auch tendenzieller kleinräumiger sind, dafür allerdings heftiger wirken." 2021 habe man bei Unwettern einen Rekordwert von 200 Mio. Euro an die Kunden ausbezahlt, eine Zahl, die im vergangenen Jahr zwar auf 120 Mio. Euro zurückging, damit aber dennoch deutlich über dem langjährigen Schnitt gelegen sei. Generell werde man den Bereich in Zukunft weiter versichern, sagte Müller. Zu Mehrbelastungen für die Kunden komme es wiederum vor allem bei Hochwassern, da ein Gros der Verträge mit pauschalen Deckungssummen versehen sei, der Schaden aber häufig höher liege. Müller wies allerdings darauf hin, dass man das Limit gegen eine Mehrprämie deutlich erhöhen könne.

Angesichts der klimatischen Veränderungen will die Wiener Städtische durch gezielte Investitionen auch selbst einen Beitrag in Richtung grüne Transformation leisten. Derzeit verfüge man über Veranlagungen in Höhe von 23 Mrd. Euro. "Da spielt es eine große Rolle, ob wir in die richtigen Anlagen investieren oder ob wir hier klimaschädlich investieren." Im Immobilienbereich setze man etwa auf Wärmedämmung, Solarpaneele oder Fernwärme. Den Kunden wiederum biete man dahingehende Optionen, etwa indem man deren Nachhaltigkeitspräferenzen abfrage und "grüne" Versicherungsleistungen anbiete.

tpo/ivn

APA