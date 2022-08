Wiener Stromversorger in Notlage: Wien Energie benötigt Milliarden-Hilfe vom Bund

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Über zwei Millionen Privathaushalte und Tausende Unternehmen in Österreich versorgt Wien Energie mit Strom. Wegen rasanter Preissteigerungen braucht das Unternehmen nun staatliche Hilfe in Höhe von 6 Milliarden Euro. Zunächst will der Bund jedoch überprüfen, wie die Finanzlücke derart kurzfristig entstehen konnte.