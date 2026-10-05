Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|
05.10.2026 23:53:00
Wiener Vordenker, Banker und Kulturmanager Boris Marte gestorben
Boris Marte, 1964 geborener Wiener Vordenker, Banker und Kulturmanager, bestens vernetzter Förderer von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturinitiativen, einer der prägenden Entwickler von Förderprojekten der Erste Group, 2012 bis 2021 Leiter des Erste HUB, dem Innovationszentrum der Erste Group, danach bis 2025 Geschäftsführer der Erste Stiftung, ist tot. Das gab die Erste Stiftung am Montag bekannt.
In der Wiener ÖVP war er an der Seite von Politikern wie Erhard Busek und Peter Marboe eine der treibenden Kräfte einer innovativen und aufgeschlossenen Kulturpolitik. In der Erste Group wurde er zu einem der wichtigsten Drahtzieher im Hintergrund des österreichischen Kulturlebens.
Zuletzt zum Ehrensenator der WU ernannt
Im Vorjahr gab er die Geschäftsführung der Erste Stiftung aus privaten Gründen ab und wurde Senior Adviser to the Board. Im März 2026 verlieh die Wirtschaftsuniversität Wien Marte den Titel des Ehrensenators. "Mit dieser Auszeichnung würdigt die Universität sein langjähriges Engagement für Projekte, in denen die Erste Stiftung gemeinsam mit der WU die Zivilgesellschaft in Zentral- und Osteuropa stärkt", hieß es damals.
Andreas Treichl, langjähriger CEO der Erste Group und Nachfolger Martes als Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung, erinnert sich auf der Homepage der Stiftung in persönlichen Worten an die von Anne Applebaum am 13. Mai gehaltene letzte "Rede an Europa", eine von Marte erfundene Serie öffentlicher Vorträge am Judenplatz, und seinen kurzen damaligen Auftritt: "Er wusste, dass er seinen Tumor zwar bekämpfen, aber nicht besiegen kann."
"Kämpfte für eine Gesellschaft, von der wir leider weit entfernt sind"
"Das, was ihn so besonders machte, war, dass er nie nur für die Erste, sondern immer für die Gesellschaft, für eine freie, demokratische und starke Zivilgesellschaft, für Bildung und Inklusion, dachte und wirkte", so Treichl weiter. "Er hatte eine unbeugsame Haltung und kämpfte für eine Gesellschaft, von der wir leider weit entfernt sind."
whl/bei
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
05.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX nachmittags kaum bewegt (finanzen.at)
|
02.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|114,90
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es nach oben.