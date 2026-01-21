Wienerberger-Aktie im Plus: Mehr Umsatz - weniger Gewinn

Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat im Geschäftsjahr 2025 etwas mehr Umsatz gemacht, der operative Gewinn fiel im Jahresvergleich allerdings geringer aus.

Die Erlöse erreichten 4,6 Mrd. Euro, nach 4,5 Mrd. Euro im Jahr davor. Das operative Ergebnis (EBITDA) sank auf 753 Mio. Euro (Vorjahr: 760 Mio.). Rückgänge verzeichnete das Unternehmen vor allem im Wohnungsneubau in Nordamerika und Europa, die Bereiche Infrastruktur und Dachsysteme entwickelten sich stabil.

"Unsere starken Ergebnisse für 2025 zeigen die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", sagte Wienerberger-Chef Heimo Scheuch laut Aussendung zu den vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch. Die EBITDA-Marge lag bei 16,5 Prozent, nach 16,8 Prozent im Jahr 2024. Die Nettoverschuldung sei um 100 Mio. Euro gesenkt worden. Weitere Details zum Jahresergebnis werden am 18. Februar veröffentlicht, der volle Jahresbericht wird am 24. Februar präsentiert.

Die Wienerberger-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,60 Prozent höher bei 26,94 Euro.

cgh/rst

APA