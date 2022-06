Wienerberger-Aktie profitiert: Wienerberger kauft Fertigteil-Werk von Walzer Bausysteme in NÖ - Rückzug aus Russland

Damit werde auch die komplette Produktion am Standort Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) mit vier Mitarbeitern übernommen, teilte der börsennotierte Konzern mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme baue Wienerberger die Position als Komplettanbieter im Bau- und Renovierungssegment weiter aus, sagte Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch.

Die Sparte von Walzer Bausysteme entwickelt Ziegelwandsysteme, die individuell geplant und voll automatisiert vorgefertigt werden - mit Planziegeln in einem patentierten Trockenklebeverfahren, wurde in einer Aussendung erläutert. Weil u.a. Auslässe für Fenster und Türen bereits bei der Produktion berücksichtigt werden, sei kein aufwendiges Bearbeiten der Ziegel auf der Baustelle mehr notwendig. Schutt und Entsorgungskosten werden den Angaben zufolge reduziert.

Das Familienunternehmen Walzer aus Retz (Bezirk Hollabrunn) begleitet Bauherren von der Planung und Architektur über die Organisation der Partner und Gewerke bis zur Umsetzung. Zudem werden in Kirchberg am Wagram auch Fertigteilwände aus Wienerberger-Ziegel hergestellt. Die Wienerberger Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2021 mit 215 Produktionsstandorten einen Umsatz von rund vier Mrd. Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 671 Mio. Euro.

Wienerberger verlässt russischen Markt

Der Baustoffehersteller Wienerberger zieht sich in Anbetracht des anhaltenden Kriegs in der Ukraine aus dem russischen Markt zurück. Mithilfe eines Management-Buy-Outs soll das Geschäft von der lokalen Geschäftsführung übernommen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In den vergangenen Wochen sei an einer Lösung gearbeitet worden, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Mit dem Management-Buy-Out sei "eine optimale Lösung gefunden, die Kontinuität für alle gewährleistet", sagte Wienerberger-Chef Heimo Scheuch laut Aussendung.

Wienerberger ist seit 2005 am russischen Markt tätig. Das Geschäft mit Hintermauerziegeln habe mit rund 40 Mio. Euro weniger als ein Prozent zum Konzernumsatz beigetragen.

Die Wienerberger-Aktie stieg im Wiener Handel schlussendlich 1,99 Prozent auf 23,62 Euro.

