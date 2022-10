Wienerberger-Aktie sackt dennoch ab: Wienerberger kaufte eigene Aktien zurück

Zwischen 9. März 2022 und 23. September 2022 wurden rund 7,67 Prozent des Grundkapitals bzw. 8,830.000 Anteilsscheine zu einem Durchschnittskurs von jeweils 24,02 Euro zurückerworben, wie Wienerberger Donnerstagabend bekanntgab.

Der Vorstand habe wie angekündigt heute beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, 3,455.639 Stück rückerworbene eigene Aktien der Wienerberger AG, entsprechend einem Anteil von rund 3 Prozent des Grundkapitals der Wienerberger einzuziehen.

An der Börse in Wien verloren Papiere von Wienerberger am Freitag 3,14 Prozent auf einen Schlussstand von 21,62 Euro.

