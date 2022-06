Wienerberger-Aktie schließt leichter: Wienerberger kauft Rohrfirma Vargon

Damit werde das Segment für Kunststoffrohre in Südosteuropa gestärkt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Vargon ist ein Familienunternehmen mit einem Produktionsstandort in der Nähe von Rijeka und hat 2021 mit 250 Mitarbeitenden 24,4 Mio. Euro Umsatz gemacht. Der bisherige CEO und Hauptaktionär Goran Brašnic bleibe mit 20 Prozent Vargon-Aktionär. Der Deal soll noch heuer abgeschlossen werden.

Die Wienerberger-Aktie notierte am Donnerstag in Wien letztendlich 2,42 Prozent im Minus bei 24,96 Euro.

tsk/kre

APA